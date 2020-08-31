Общество

Более 7 тысяч первоклассников сели за парты в Псковской области

Порядка 7,2 тысячи первоклассников пошли в школы в Псковской области - на целый класс больше, чем в прошлом году. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на совещании с главой региона Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В новый учебный год в Псковской области вступили более 100 тысяч детей, в том числе 67 тысяч учащихся общеобразовательных школ.

«Нынешний год особенный в силу эпидемиологической ситуации, - отметила Вера Емельянова. - Вместе с тем он очень ожидаемый для педагогов и учителей. После дистанционной формы, в которой образовательная сфера региона пребывала последние полгода, дети продемонстрировали особенную заинтересованность в очном общении и обучении».

Каждая школа провела необходимую работу по подготовке к новым задачам, которые в настоящее время стоят перед всей системой образования. В первую очередь, это касается обеспечения комплексной безопасности учебных заведений. Все ее элементы, включая пожарную, антитеррористическую и санитарную на сегодняшний день соответствуют установленным нормам, заверила Вера Емельянова.

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В условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией в организациях продуман новый формат учебно-воспитательного процесса. В частности, предусмотрены меры санитарной безопасности на каждом этапе работы школ. Учреждения отработали правила подвоза школьников, алгоритм контроля состояния здоровья на входе в учреждения, подвижное расписание с увеличением количества времени на организацию школьного питания. Кроме того, в каждой школе разработаны свои меры, направленные на соблюдение социальной дистанции, избежание больших скоплений детей на переменах, ограничение массовых мероприятий.

Большое внимание будет уделено дезинфекции помещений образовательных учреждений, а также соблюдению личной гигиены как со стороны детей, так и педагогического коллектива.

Глава региона подчеркнул, что все эти меры безопасности должны быть обеспечены на самом высоком уровне. Михаил Ведерников также обратил внимание на проработку с детьми, родителями и педагогами вопросов общей организованности и дисциплинированности во время учебного процесса и за пределами образовательных организаций.

Вера Емельянова отметила, что образовательные организации не планируют ограничивать все услуги, которые предусмотрены в школах. В частности, это касается продленного дня для младших школьников. «Такие группы будут работать. Организованы будут также кружки и спортивные секции», - подчеркнула вице-губернатор.