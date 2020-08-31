Общество

Около 28 тысяч псковских школьников получат горячее питание

Горячее питание получат около 28 тысяч школьников в Псковской области. Об этом заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на совещании с главой региона Михаилом Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Вера Емельянова сообщила, что все поручения президента России, касающиеся организации в школах бесплатного горячего питания учеников начальной школы и дополнительных выплат классным руководителям, будут исполнены.

Первый вице-губернатор напомнила, что накануне учебного года в регионе провели значительную работу по подготовке школьных столовых и пищеблоков, приобретению оборудования, организации закупок продуктов для школьного питания со всеми требованиями санитарных норм и правил. Отмечается, что этот вопрос находится на особом контроле регионального комитета по образованию. На сегодняшний день меню согласованы с родительскими советами и размещены на официальных сайтах школ, сообщила Вера Емельянова.

А с целью повышения качества воспитательной работы в школах более 3,7 тысячи педагогов Псковской области будут получать дополнительную ежемесячную выплату из средств федерального бюджета. Каждый - в объеме 5 тыс. рублей.

Также Вера Емельянова и Михаил Ведерников обсудили вопросы организации воспитательного процесса в дошкольных учреждениях и смешанной формы обучения в вузах.

Михаил Ведерников отметил, что качество организации системы образования в регионе заметно выросло. Этому в большой степени способствует реализация национальных проектов.

«В настоящее время решаются самые неотложные задачи, позволяющие двигаться в сторону улучшения качества и эффективности образовательных процессов, а также повышения уровня учебных заведений региона», - заметил губернатор.

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Так, например, к началу учебного года проведены капитальные ремонты на 37 объектах образования области, открыты более 40 центров «Точка роста», готовятся к открытию свыше 1 тысячи мест в дошкольных учреждениях, а также «Кванториум» в Великих Луках. Кроме того, в Великих Луках начнет работу после капитального ремонта старый корпус школы №6, рассчитанный на 450 школьников.