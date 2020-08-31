Общество

Жители «Европы» мечтают о почте и банкомате

Жителям комплекса «Европа» на границе Пскова и Псковского района не хватает собственного почтового отделения. Об этом говорится в обращении, опубликованном 31 августа на сайте губернатора Михаила Ведерникова.

«Есть предложение, рассмотреть вопрос об открытии почтового отделения в районе улиц Венской или Пражской. В ЖК «Европа» проживает много народа, и очень не хватает почты в шаговой доступности. Для того, чтобы получить или отправить письмо, нужно ехать в Родину», - сообщила псковичка.

По ее мнению, жилому району необходимо собственное отделение Сбербанка или хотя бы банкомат.