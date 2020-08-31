Общество

Обновленный корпус школы №6 в Великих Луках открыл двери для 450 учащихся

Обновленный корпус средней общеобразовательной школы №6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках открыл двери для более чем 450 учащихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На торжественной линейке присутствовала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она поздравила учителей и учеников школы с началом учебного года, передала слова благодарности всем, кто участвовал в ремонте учреждения.

«Школа стала лучше и с точки зрения ее внешнего вида, и с точки зрения внутреннего наполнения, - отметила она. - Благодаря новому оснащению учебного заведения вырастет и качество образовательного процесса, который здесь будет осуществляться».

Старый корпус великолукской средней образовательной школы №6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова был капитально отремонтирован в 2019-20 годах в рамках федерального проекта «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» национального проекта «Образование».

Всего в регионе 1 сентября открылось более 380 различных образовательных учреждений, в которых будет обучаться свыше 100 тыс. учащихся, в том числе 67 тыс. школьников. Первоклассников - порядка 7,2 тыс. человек, что больше уровня прошлого года.