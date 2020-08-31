Общество

Ссора из-за смены внешности стала причиной ухода из дома юной великолучанки

Великолукская 13-летняя девочка Александра Быкова перед уходом из дома 31 августа поссорилась с родителями из-за кардинальных изменений внешности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По факту ее исчезновения следователи организовали доследственную проверку. Поиски девочки велись всю ночь. К ним подключились следователи, сотрудники территориального отдела полиции, представители поискового отряда, а также отзывчивые и неравнодушные великолучане. Александру Быкову нашли сегодня утром.

В социальных сетях писали о том, что девочка перекрасила волосы в желтый цвет.

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«Подростковый возраст - важный и сложный одновременно, - отметила старший инспектор (психолог) отдела криминалистики СУ СК РФ по Псковской области Лариса Котелевская. - Важный и сложный как для родителей, которым предстоит научиться строить отношения со своим ребенком уже по-взрослому, так и для самого подростка, которому нужно найти свою нишу, обрести индивидуальность, завоевать авторитет в своем кругу общения, а это сложно даже для взрослых. Поэтому подростки часто и прибегают к таким способам, как кардинальная перемена имиджа, внешности, выбор неординарных способов показать внешнее и внутреннее содержание своей личности. Случаются и перегибы, с нашей, взрослой, точки зрения, которые нам, родителям, сложно принять. И если спокойный разговор о неуместности таких способов показать себя не приносит результатов, лучше всего дать ребенку возможность попробовать, поэкспериментировать со своей внешностью, имиджем, способами самопрезентации, главное, чтобы эти эксперименты не наносили вреда здоровью, а это взрослым тоже необходимо объяснить своему ребенку. При этом можно найти компромисс, оговорить, на какой срок обе стороны согласны на такие перемены. И, конечно, ни в коем случае нельзя решать проблемы силовым путём, путем давления. Это может довести до беды! Важно создать и поддерживать с ребёнком доверительные отношения, тогда и отговорить его от некоторых поступков будет гораздо легче. Давайте будем терпимее к своим детям, тем более, если их поступки не несут вреда для их здоровья и здоровья окружающих, но так важны для их самовыражения именно в этот момент».