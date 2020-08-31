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Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость, отметив, что их успехи и достижения в конечном счете являются успехом всей страны.

«Только от вас, от вашего трудолюбия, настойчивости зависит, чтобы возможности стали вашими будущими достижениями и в профессии, и в карьере, и в спорте, и в науке. А ваш успех - это, в конечном итоге, успех всей нашей страны», - сказал Владимир Путин.

Обращаясь к школьникам, президент также пожелал им сохранить «любопытство, желание получить ответы на тысячи и тысячи вопросов “почему”, и, конечно, сохранить отзывчивость», пишет РИА Новости.

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«Сейчас школа, вся система образования возвращается к привычной работе, к звонкам и переменам, к живому непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями», - добавил президент.

Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом «Помнить - значит знать».