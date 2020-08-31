Общество

Эксперт назвал любимое блюдо детей в псковских школьных столовых

Макароны с сыром - самое любимое блюдо в школьных столовых среди учащихся младших классов. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Ресурс» Сергей Сарафанов 1 сентября во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Компания обеспечивает горячим питанием десять школ Пскова.

В Псковской инженерно-лингвистической гимназии и 47-й школе Пскова используется программа учета питания. Родители могут поставить лимит на питание, посмотреть, что ел ребенок. Электронная система очень удобна для поставщика услуги, она позволяет вести учет продуктов, проводить ревизию даже по отдельным позициям. Среди прочего, у школьников есть возможность свободного выбора блюд.

По словам Сергея Сарафанова, очень четко можно отследить пищевые предпочтения детей.

«У детворы любимое блюдо - макароны, а макароны с сыром - просто "бомба". Пользуются спросом сосиски и вареная колбаса. Рыбу и супы дети едят мало», - рассказал Сергей Сарафанов и добавил, что рыбу на кости принципиально не готовят, используются только рыбные котлеты. А в послеобеденное время, когда питаются старшеклассники и учителя, «все нормально продается - и супы, и рыба».

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По мнению гостя эфира, вкусовые пристрастия объясняются разницей поколений и нехваткой времени. Основные пищевые привычки идут из семьи. Родителям проще сварить макароны или приготовить полуфабрикаты, поэтому некоторые дети готовы есть макароны 5 дней в неделю в школе и еще два дня дома.

Гость эфира также рассказал о контроле качества. Сергей Сарафанов сам приезжает на внеплановые пробы в школы. В прошлом году, до введения ограничительных мер в школах, активный родительский комитет пробовал приготовленную еду, вопросов по качеству ни у кого не было, констатировал он.