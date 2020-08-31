Общество

Александр Котов: Боевой путь 76-й дивизии – это летопись подвигов во имя своей страны

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил десантников с годовщиной образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Старейшее соединения ВДВ было создано 1 сентября 1939 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«День рождения дивизии – праздник, связанный с ратной историей нашего Отечества, с воинской честью, доблестью и героизмом, и, конечно, с человеческими судьбами, ведь легендарная «крылатая пехота» для многих стала неотъемлемой частью личной и семейной биографии. Безусловно, такое личное сердечное отношение к десантному братству есть и у жителей нашего региона – мы гордимся, что прославленную десантно-штурмовую дивизию, которая с 1947 года дислоцируется в Пскове, называют псковской. Боевой путь дивизии – это летопись подвигов во имя своей страны и своего народа. И сегодня псковские десантники готовы в любую минуту встать на защиту Отечества – дивизия является одним из самых боеспособных и оснащенных соединений Вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в поздравлении.

Александр Котов от имени депутатов и от себя лично пожелал ветеранам ВДВ, командованию дивизии, воинам-десантникам, семьям военнослужащих благополучия, здоровья, успешной службы и мирного неба над головой.