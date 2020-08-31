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Общество

Сотрудники псковского «Зубра» приняли участие в праздничной линейке 1 сентября

01.09.2020 13:54|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области в ходе праздничной линейки 1 сентября возложили корзину цветов к памятной доске Герою России Алексею Ширяеву у школы №12 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На мероприятии присутствовали депутат городской думы Галина Неваленная, руководство и преподаватели школы, учащиеся и их родственники.

Директор школы №12 Виктор Аксенов пожелал ученикам удачи, успехов в освоении новых предметов, получении знаний, которые будут «верными помощниками в жизни».

Теги: #псков #УФСИН #день знаний
Источник: Псковская Лента Новостей
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