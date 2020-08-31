Общество

Псковский эксперт: Частному бизнесу интереснее кормить школьников, чем муниципальному предприятию

Частному бизнесу интереснее кормить школьников, чем муниципальному предприятию. Такое мнение высказал генеральный директор ООО «Ресурс» Сергей Сарафанов 1 сентября во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Компания обеспечивает горячим питанием десять школ Пскова.

До 2011 года в Пскове был муниципальный комбинат питания, который «не выжил». По словам Сергея Сарафанова, у такой организации с такой организационно-правовой формой нет заинтересованности в развитии, нет мотивации у сотрудников. В частной организации они хорошо замотивированы - при хорошей работе получают премию, при недостатках их депремируют.

Кроме того, отметил Сергей Сарафанов, муниципальные предприятия «очень неповоротливые». Они вынуждены вести все закупки по 44-му федеральному закону, руководство не всегда может принять оперативное решение и быстро отреагировать.

Сергей Сарафанов просчитывал затраты на содержание муниципального предприятия, и оказалось, что это «огромная воронка ухода денег из бюджета». Сейчас эти расходы лежат на плечах предпринимателей. Гость эфира отметил, что в 100% они не имеют налоговой задолженности, иначе просто не будут допущены к конкурсу.

Новичков в школьном питании немного, есть похожие ситуации в смежной сфере деятельности компании. Когда новые компании «залетают» на аукционы, где идет падение цены, в итоге сбрасывают стоимость без расчета стоимости услуг, чтобы только получить контракт. Начинают работать, а через несколько дней заказчик просит «подхватить контракт». Последний такой случай был месяц назад. По словам руководителя, подобные ситуации связаны с низкой маржинальностью в сфере госзакупок. Работу могут выполнять качественно только организации, имеющие большой объем маржинальности.