Общество

Анатолий Тиханов: 44 депутата в региональном парламенте - непозволительная роскошь

Депутат Псковского областного Собрания, предприниматель Анатолий Тиханов поддерживает сокращение числа депутатов в региональном парламенте. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я отношусь к этой инициативе положительно и уже озвучил свою точку зрения на заседании фракции («Единая Россия» - ред.). Еще есть время до принятия решения, будут консультации, но, на мой взгляд, вполне резонно число наших областных парламентариев уменьшить, - полагает депутат. - Сначала их было 22, потом 33, и я был одним из них. Всем хватало работы и все справлялись со своими депутатскими делами и с выполнением наказов избирателей».

По мнению Анатолия Тиханова, сократить число депутатов областного Собрания вполне возможно. «Сейчас в каждом районе у нас есть два областных депутата: один избран по спискам, второй - по одномандатному округу. Думаю, это непозволительная роскошь, можно и сократить число депутатов. Ничего такого в этом я не вижу. А 22 их будет или 26, можно обсуждать, но, думаю, в ближайшее время в этом вопросе будет поставлена точка», - резюмировал гость студии.