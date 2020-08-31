Общество

Завод «Титан-Полимер» подарил спортивный инвентарь школам Псковского района

Представители псковского завода «Титан-Полимер» поздравили коллектив и учеников Моглинской средней общеобразовательной школы и Тямшанской гимназии с началом нового учебного года. На торжественную линейку работники завода пришли со своими подарками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Титан-Полимера».

Кроме того, к новому учебному году в спортивные залы двух школ были закуплены футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи и теннисные ракетки.

«В этот замечательный, светлый праздник от всей души желаем всем учащимся новых открытий, отличных оценок, а учителям и преподавателям - терпения и успехов в благородном труде, - отметил технический директор завода «Титан-Полимер» Валерий Середа. - Поддерживать молодых в их стремлении стать лучше: учиться, заниматься спортом, творчеством, наукой - это наша прямая обязанность. Как социально ответственная компания, мы готовы содействовать повышению культурного и образовательного уровней учащихся».

Весь коллектив завода «Титан-Полимер» присоединился к поздравлениям коллег и пожелал школьникам ярких побед, отличных отметок и жажды к знаниям.