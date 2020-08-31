Общество

В Псковстате подсчитали расходы на подготовку к школе девочек и мальчиков

В среднем по Псковской области, чтобы собрать в этом году мальчика в школу, потребуется 16 674,69 рубля, а девочку - 20733,18 рубля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика Псковстата

Рост цен на предметы набора для первоклассника был ниже уровня инфляции. В июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года набор для мальчика стал дороже на 2,2%, для девочки - на 1,8%. Инфляция по Псковской области за этот период составила 3,1%.

В среднем по России стоимость набора для мальчика составила 18 807,32 рубля, для девочки – 23 218,63 рубля. Для мальчиков она выросла за год на 1,7%, для девочек - на 1,1%. Инфляция по России за аналогичный период была 3,4%.

В набор одежды для мальчика включены: брюки (2 штуки), рубашка (3 штуки), джемпер (1 штука), туфли (1 пара), ботинки (1 пара), носки (5 пар).

В набор одежды для девочки вошли: платье (2 штуки), блузка (3 штуки), юбка (2 штуки), джемпер (1 штука), туфли (1 пара), ботинки (1 пара), колготки (3 пары), носки (5 пар).

Как для мальчика, так и для девочки в набор для занятий спортом включены: костюм спортивный (1 штука), футболка (2 штуки), кроссовки (1 пара).

В наборе канцелярских товаров: карандаш (5 штук), фломастеры (1 набор), альбом для рисования (1 штука), учебные пособия (5 штук), тетрадь (4 штуки), также рюкзак (1 штука).