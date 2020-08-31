Общество

Александр Братчиков: 1 сентября - символ начинаний, перспектив и новых возможностей

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил педагогов, работников образования и учащихся с Днем знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

«Уважаемые педагоги, работники образования и родители! Дорогие ребята, учащиеся и студенты! Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 1 сентября - один из самых светлых и добрых праздников, символ начинаний, перспектив и новых возможностей. Для многих из нас этот замечательный день наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Для учителей – это очередная ступень в совершенствовании своего мастерства; для выпускников – этап выбора и определения жизненного пути; для первоклассников – первый звонок и первый учитель, начало удивительной школьной жизни, полной открытий», - говорится в поздравлении.

Он отметил, что от сегодняшних школьников и студентов зависит не только их будущее, но и благополучие города Пскова и всей страны. «Поэтому так важно, чтобы каждый день учебы вы использовали с максимальной отдачей, непрерывно накапливали знания, без которых невозможно движение вперед», - подчеркнул Александр Братчиков.

«Дорогие друзья, пусть учебный год откроет перед вами новый мир интересных и полезных знаний, принесет новые успехи и достижения! Искренне желаю всем родителям и педагогам доброго здоровья, благополучия, оптимизма, а всем учащимся - праздничного настроения и хороших оценок!» - пожелал глава администрации Пскова.