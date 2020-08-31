Общество

В Псково-Печерском монастыре ограничили территорию для экскурсий

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре экскурсии проводят только на смотровых площадках и вдоль крепостных стен до 6 сентября, сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

«В ходе экскурсии вы сможете услышать полный рассказ об истории монастыря и о старцах нашей обители, совершить путешествие вокруг крепостных стен, посетить смотровые площадки и выставку, посвященную архимандриту Иоанну (Крестьянкину)», - говорится в сообщении.

Телефон экскурсионно-паломнической службы +7(911) 360-11-77. Телефон/факс 8(81148) 2-27-43 (звонить с 9.00 до 17.00 ежедневно).