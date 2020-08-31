Общество

Александр Козловский побывал на торжественной линейке в Сосновоборской школе

Сегодня, 1 сентября, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский стал почетным гостем на торжественной линейке в Сосновоборской школе Себежского района. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Приветствуя участников торжества, он отметил, что День знаний является самым любимым и удивительным праздником детства каждого человека, с ним связаны немало теплых и ярких воспоминаний.

«Дорогие педагоги и ребята, желаю, чтобы это для вас был успешным, и вы провели его в классах. Пусть ваши встречи всегда будут очными, потому что ничто не может заменить личный контакт между учеником и учителем – даже самые современные технологии», – подчеркнул гость.

Отдельно Александр Козловский обратился к первоклассникам и выпускникам, для которых этот учебный год является особенным. Самым юным школьникам пожелал интересной учебы и настоящих друзей, а одиннадцатиклассникам – с максимальной пользой провести предстоящий год, приобрести новые знания и подготовиться к взрослой жизни.

С Днем знаний депутат поздравил и родителей школьников, которые на протяжении всех лет обучения являются надежной опорой и поддержкой для своих детей. Затем Александр Козловский в торжественной обстановке вручил директору Сосновоборской школы Софии Игнатович и педагогам благодарственные письма за вклад в развитие системы обучения и воспитания подрастающих поколений.

В заключение он поздравил жителей Соснового Бора с еще одним праздником – 60-летием со дня образования поселка, который отмечается также сегодня, 1 сентября.