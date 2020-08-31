Общество

Надежда Рагозина: Администрация новых инфекционных стационаров проводит агрессивную кадровую политику

Администрация новых инфекционных стационаров в Пскове и Великих Луках проводит достаточно агрессивную кадровую политику. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Имеющегося кадрового потенциала достаточно, чтобы стационары начали работать, наращивать свои мощности, - отметила она. - Администрация инфекционных стационаров проводит достаточно агрессивную кадровую политику, мощную. Мы надеемся, что новые кадры появятся в регионе. Никто не планировал, что в одночасье новые стационары будут полностью укомплектованы кадрами. Понятно, что это последовательная работа, которая в процессе».

Надежда Рагозина напомнила, что в конце 2019 года, еще до начала пандемии коронавируса, было принято решение о необходимости постройки нового инфекционного многопрофильного стационара с подразделениями в Пскове и Великих Луках.

«В городе Пскове построен современный 200-коечный стационар, в городе Великие Луки - 100-коечный, - напомнила она. - Будет оказываться медицинская помощь по профилям инфекционных болезней как взрослому, так и детскому населению. В старой инфекционной больнице было только 88 коек, а Великих Луках инфекционное отделение было представлено 17 койками».

Новые корпуса в течение сентября уже приступят к работе, пояснила Надежда Рагозина.

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Теперь предстоит поменять маршрутизацию. «Все потоки инфекционных пациентов будут направлены именно в многопрофильные стационары, которые будут располагать оборудованием и кадрами», - уточнила заместитель председателя областного комитета по здравоохранению.

Кроме того, принципиально поменялась, в сравнении с предыдущими годами, концепция лечения внебольничных пневмоний.

«Если раньше это заболевание лечилось в общей лечебной сети, в терапевтических, пульмонологических отделениях, то теперь, исходя из того, что каждая пневмония может потенциально оказаться коронавирусной, пациенты с пневмониями будут получать стационарное лечение именно в инфекционных стационарах», - рассказала Надежда Рагозиа.

По состоянию на сегодняшний день уже все больницы, за исключением городской, отметила она, вернулись в штатный режим работы. «В те дни и недели, когда была необходимость развернуть дополнительные койки, мы вынуждены были идти на этот шаг - на перепрофилирование стационаров. Как только эпидситуация начала стабилизироваться, мы последовательно коечный фонд сокращали, приводили к нормативному показателю. И те медицинские организации, которые могли вернуться в штатный режим, последовательно возвращались», - сказала Надежда Рагозина.

Как только новые инфекционные стационары начнут работать, городская больница освободится от «ковидных» пациентов. «Там проведут дезинфекционные мероприятия, и со временем вернется штатный режим работы», - пояснила она..

Кроме того, Надежда Рагозина рассказала об имеющихся лабораториях по тестированию на коронавирус. «В настоящее время имеющихся мощностей достаточно, - заверила она. - Мы стартовали с суммарной мощностью лабораторий 300 исследований в сутки - это Центр СПИД и Центр гигиены и эпидемиологии, который имеет два территориальных отделения. Сейчас суммарная мощность - более 860 исследований в сутки».

Очереди на проведение тестирования - в прошлом, уверена Надежда Рагозина. «Если возникнет необходимость наращивания оборотов, тогда будем рассматривать вопрос о привлечении к тестированию иногородних лабораторий. Сейчас необходимости в этом нет», - добавила зампредседателя комитета.

При этом Надежда Рагозина уточнила, что новые инфекционные отделения имеют свои лаборатории.