Общество

Псковичка пожаловалась на запрет примерки одежды в «Детском мире»

Псковичка пожаловалась в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на запрет примерки одежды в магазинах торговой сети «Детский мир».

«“Детский мир” не дает мерить одежду, - сообщила она . - Покупай, неси домой. Потом обратно. Пока носишь туда-обратно - пятнышко найдется. Вот и возрастают продажи. Грязненькое-то придется совсем купить. Нам предложили купить несколько вещей, дома примерить, не подошедшие вернуть».

При этом многие семьи, по сведениям Псковской Ленты Новостей, обходят этот запрет, примеряя одежду в «Детском мире» между стеллажей, или тайком заходя в примерочную.

На обращение псковички поступил ответ комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. «По информации администрации ТС "Детский мир", с учетом отсутствия возможности проводить дезинфекцию одежды, примерка действительно запрещена. Головным офисом магазина "Детский мир" в настоящее время уже приобретены парогенераторы, которые в ближайшее время будут поставлены в магазины торговой сети в Пскове», - говорится в сообщении.