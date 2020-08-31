Общество

Мишустин плохо относится к инициативам, которые что-то запрещают

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что хорошо относится к инициативам, связанным с новациями, но «не очень хорошо» к новшествам, которые что-то запрещают, передает РИА Новости.

«Вообще к любым инициативам, связанным с новациями, я отношусь очень хорошо. Но к инициативам, которые что-то запрещают, отношусь не очень хорошо», - сказал Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями, где одна из участниц встречи рассказала про разработанную систему идентификации с использованием биометрических данных.

«Если так вот серьезно, это очень тонкая, чувствительная вещь, когда вам предлагаются системы по биометрическим данным - неважно, отпечаток ли пальца или фотография, но не всем людям это комфортно», - отметил премьер.

По его словам, есть много людей, которые не хотят в электронном виде заполнять какие-то документы.