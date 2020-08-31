Общество

Первокурсников колледжа искусств поздравили с Днем знаний

Первокурсников Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова поздравили с Днем знаний. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, директор колледжа, заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук Зинаида Иванова, поздравляя студентов с началом занятий, отметила, что колледж искусств - уникальное образовательное учреждение, где каждому студенту предоставляются широчайшие возможности в реализации своих творческих способностей и освоении их будущей профессии. Зинаида Николаевна выразила надежду на то, что сегодняшние первокурсники достойно продолжат традиции выпускников и добьются больших успехов в сфере культуры и искусства.

Заместитель директора по учебно-методической работе Зоя Королева рассказала студентам о специфике обучения в колледже. Заместитель директора по воспитательной и социальной работе Наталья Дмитриева познакомила ребят с правилами поведения в учебном заведении.

В новом учебном году коллектив Псковского колледжа искусств получил персональное поздравление с Днем знаний от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.