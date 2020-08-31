Общество

В частном жилом секторе Великих Лук состоялся профилактический рейд

В частном жилом секторе Великих Лук состоялся профилактический рейд. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 1 сентября сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Великие Луки был проведен профилактический рейд в частном жилом секторе города.

Цель подобных мероприятий – снижение риска возникновения разного рода происшествий из-за несоблюдения правил пожарной безопасности и формирование сознательного и ответственного отношения граждан к личной безопасности, а также к своему и чужому имуществу.

В ходе рейда с гражданами проводились разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Жителям города сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы напомнили номера вызова экстренных служб и вручили памятки о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и листовки о мерах пожарной безопасности в быту.