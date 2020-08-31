Общество

Более 300 сотрудников полиции обеспечивали безопасность у школ в Псковской области

1 сентября более чем в двухстах сорока школах Псковской области состоялись торжества, посвященные Дню знаний. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к охране общественного порядка было привлечено более 300 сотрудников полиции. В их числе – инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты-кинологи и участковые уполномоченные полиции.

На прилегающих к образовательным организациям территориях дежурили сотрудники Госавтоинспекции.

Для обеспечения безопасности граждан были задействованы сотрудники Росгвардии, работники частных охранных организаций и представители народных дружин.

Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка допущено не было.