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Александр Козловский: Благодаря нацпроектам в школах появляются классы с современным оборудованием

Благодаря национальным проектам в школах появляются классы с современным оборудованием. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В День знаний на базе средней школы поселка Сосновый Бор Себежского района открылись учебные классы, оборудованные в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Поздравить с этим событием педагогов и учеников приехал депутат Госдумы Александр Козловский.

К новому учебному году в рамках нацпроекта «Образование» два класса были отремонтированы и оснащены современным оборудованием, которое, как отметили педагоги, позволит школьникам повысить качество получаемого образования.

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В свою очередь Александр Козловский заметил, что создание в школах комфортных условий повышают интерес детей к учебе и нацеливают их на достижение новых высот.

«Благодаря национальным проектам в школах появляются классы с современными цифровыми досками и компьютерами. У детей появляется возможность получать современное образование, быть конкурентоспособными и подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения. И очень здорово, что реализация таких проектов получает поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова», - заключил Александр Козловский.

Добавим, что в этом году в Псковской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в 75 образовательных организациях, в том числе 61 школе, появятся по 2 компьютерных класса с ноутбуками для обучающихся и учителей, интерактивными комплексами и многофункциональными устройствами.