Общество

Псковским семьям с детьми до 16 лет осталось меньше месяца для подачи заявления на выплаты

Псковским семьям с детьми до 16 лет, которые еще не обратились за выплатами, производимыми в рамках указов Президента РФ, осталось меньше месяца для подачи заявления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет, которые еще не обратились за выплатами, производимыми в рамках Указов Президента РФ, необходимо подать заявление в срок до 1 октября 2020 года.

Выплаты предоставляются из федерального бюджета, не зависят от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитываются в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентских службах ПФР по предварительной записи.

В Псковской области право на выплаты в регионе имеют более 80 тысяч получателей более чем на 107 тысяч детей.

Всего с апреля по сентябрь 2020 г. на ежемесячную и единовременную выплаты семьям с детьми в регионе направлено более 2,2 млрд. руб.