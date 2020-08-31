Общество

Мышка и зайчик посетили линейку в Порховской школе-интернате

1 сентября команда сотрудников и волонтеров Псковского областного отделения Российского детского фонда отправилась в Порховскую специальную школу-интернат, чтобы поздравить первоклассников с Днем знаний и вручить им первые рюкзаки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Детского фонда.

Начался праздник с торжественной линейки, на которую приехали поздравить детей мышка и зайчик. Сказочные звери тоже собрались идти в первый класс, но не знали, что для этого нужно. Мальчики и девочки активно помогали зверям правильно собрать портфель, отвечали на их загадки. Закончилась программа вручением рюкзаков первоклассникам: 24 воспитанника школы-интерната получили свои первые рюкзаки с канцелярией, необходимой для успешного начала учебного года.

Портфели для юных школьников удалось приобрести благодаря Паскаль Вайер – давней помощницы нуждающихся детей Псковской области, президента благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» (Австрия). Она привлекла благотворителей, которые помогли собрать детей в школу. Помимо школьных принадлежностей в портфели детям удалось положить сладости от генерального директора ООО ГК «Мега Холод» Татьяны Кириленок.

От имени маленьких подопечных Детский фонд поблагодарил всех волонтеров, которые сделали радостным первый учебный день для ребят из Порховской школы-интерната.

Поездка состоялась в рамках социального проекта «Щедрый склад», который реализуется с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.