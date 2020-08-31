Общество

25 многоквартирных домов в Любятово останутся без горячей воды

МП «Псковские тепловые сети» предупредили об отключении горячей воды в Любятово. Как сообщили в муниципальном предприятии, в связи с проведением ремонтных работ, 2 сентября 2020 с 8.30 и до окончания работ, будет приостановлена подача горячего водоснабжения, по следующим адресам:

Улица Николая Васильева, дома: 83а, 65а, 69, 69б, 75а, 71а, 71б, 73, 73а, 73б, 75б;

Улица Новгородская, дома: 14а, 20, 24, 26, 28, 14, 30, 30а, 32, 8а, 12а, 15,12;

Зональное шоссе, дом 5.

Муниципальное предприятие г.Пскова «Псковские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства, работы будут закончены в ближайшее время.