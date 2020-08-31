Общество

Подавившегося ужом аиста привезли в гдовский центр

Подавившуюся ужом птицу привезли в гдовский «Дом белого аиста». Как сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте», аист Федя из деревни Большое Загорье Псковского района попал в приют 25 августа.

«История Феди довольно интересна. 28 июня он подавился ужом, принесенным аистами-родителями в гнездо. Случай гибели птенца, подавившегося ужом, в научной литературе описан. Но Феде повезло, он не погиб. Пытаясь освободиться от ужа, он выпал с гнезда, расположенного на водонапорной башне, при падении получил травму крыла. Именно эта травма не позволила ему улететь с другими аистами в конце лета», - рассказали в приюте.

Местные жители подобрали аистенка, вытащили из глотки змею и два месяца заботились о нем. Из трех птенцов, появившихся в гнезде на башне, только один улетел в Африку. Одного сбил автомобиль и он погиб. Федя попал в гдовский центр.

Статистика говорит о том, что очень много аистят погибает в первый год жизни. Некоторые исследователи считают, что смертность для первогодков может составлять 60-75 %.