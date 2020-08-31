Общество

Три псковских НКО получат 10 млн рублей по дополнительному конкурсу Фонда президентских грантов

Средства по дополнительному конкурсу Фонда президентских грантов получили 3 НКО в Псковской области на общую сумму более 10 млн. рублей. Об этом 1 сентября сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Псковская общественная организация многодетных семей «ДетиНашеБудущее» выиграла грант на реализацию проекта по созданию социальных центров «Ради жизни». В рамках проекта планируется организовать работу четырех социальных центров в Пскове, Островском, Палкинском, Псковском районах, где будет проводиться сбор продуктов, вещей, канцелярских товаров и их распределение среди малоимущих семей.

Приход храма святителя Василия Великого (на горке) Пскова выиграл грант с проектом «ВместеМыСможем». Будет проводиться работа по социализации лиц без определённого места жительства, а также по предоставлению им питания, вещевой помощи, консультации юристов.

Псковский областной еврейский благотворительный центр ХЭСЭДИЦХАК («Милосердие») победил с грантом по оказанию поддержки одиноким пенсионерам. Он будет обеспечивать их горячими обедами на дому и психологической помощью.

Губернатор пожелал успехов в реализации проектов.