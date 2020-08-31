Общество

23 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Псковской области

За сутки в Псковской области зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусом. Всего проведено 746 тестов. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте 1 сентября.

«Обращаю внимание, что сегодня у нас много выздоровевших (+57), что превышает количество заразившихся более, чем в два раза», - отметил глава региона.

Что касается активных очагов, то 2 новых случая COVID-19 выявлено в санатории «Гороховое озеро» (Островский район) и один в Псково-Печерском монастыре (решением владыки он закрыт с 1 по 7 сентября на санобработку)», - сообщил Михаил Ведерников.