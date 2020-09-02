Общество

Правительство выделило 206 млн рублей на жилье для детей-сирот в Псковской области

На решение жилищного вопроса сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет дополнительно направлено почти 2,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Субсидию получат 10 регионов с непростой ситуацией в экономике и социальной сфере. Это Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганская и Псковская области, а также Чувашская Республика», - говорится в сообщении на сайте правительства. Размер субсидии из госказны бюджету псковского региона составляет 206 млн 114,3 тыс. рублей.

Решение выделить дополнительное финансирование на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Михаил Мишустин озвучил на заседании правительства 27 августа. Эти средства позволят обеспечить собственным жильём ещё около полутора тысяч ребят.