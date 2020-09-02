Общество

Псковский регион получит допсредства на президентские выплаты медикам и соцработникам

На выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Псковская область получит на эти цели 80 млн 57,4 тыс. рублей. В частности, 16 млн 184,8 тыс. рублей предусмотрено на выплаты медработникам, оказывающим помощь людям, у которых выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения новой инфекцией. Еще 9 млн 52,4 тыс. рублей пойдут на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи пациентам с СOVID-19.

Большая часть средств - 54 млн 820,2 тыс. рублей - будет направлена на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания, оказывающим социальные услуги больным с коронавирусом и лицам из групп риска заражения новой инфекцией.

«Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился президент Владимир Путин. Средства на выплаты поступят из резервного фонда правительства. Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства 27 августа, поручил ускорить перечисление денег в регионы, чтобы выплаты как можно быстрее дошли до получателей. Хотя в целом по стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась, случаи заражений есть, отметил Михаил Мишустин. Медицинские и социальные работники, которые помогают больным, по-прежнему находятся в зоне риска», - говорится в сообщении на сайте кабмина.