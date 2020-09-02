Общество

Большую часть конституционных законопроектов Госдума рассмотрит осенью

Большая часть из намеченных ста законопроектов, которые готовят для реализации поправок в Конституцию, будет принята в ближайшую сессию. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

«Осенняя сессия, которая пройдет с сентября по декабрь, обычно самая насыщенная. Она всегда окрашена в бюджетные тона, поскольку в это время принимается федеральный бюджет на следующий год. Но, безусловно, в этот раз много внимания будет уделено законопроектам, связанным с поправками в Конституцию. У нас есть определенный перечень – 100 законов, которые вытекают из поправок, и большая часть которых, надеюсь, будет принята в эту сессию», - рассказал «Известиям» парламентарий.

Он отметил, что часть из них - о ежегодной индексации пенсий и пособий - будет рассмотрена вместе с федеральным бюджетом на 2021 год, поскольку повышенные выплаты россияне должны получить уже в следующем году.

Больше всего, по словам Павла Крашенинникова, в Госдуме ждут законопроекта о формировании правительства, состав которого теперь будет утверждаться нижней палатой, кроме того, глава государства будет не в праве отклонить выбранную парламентом кандидатуру премьера. Кроме того, ожидают депутаты и законопроектов о новых полномочиях генпрокуратуры, судебной системе и Госсовете.

«Никаких революций в связи с его появлением в структуре российской власти не будет. Сегодня Госсовет действует, он себя зарекомендовал и является достаточно эффективным. Просто президент предложил в части своей компетенции закрепить его в Конституции, чтобы он занимался внутренней и внешней политикой и обеспечивал функционирование публичной власти. Это очень важно. Поэтому появится специальный закон, где будет прописана организация деятельности этого органа», - пояснил депутат.

По его мнению, значительную часть законопроектов будет вносить в Госдуму сам президент РФ, поскольку речь идет о документах, вытекающих из Конституции.