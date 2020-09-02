Общество

Россияне стали чаще менять сотовых операторов

Тарифная политика сотовых компаний заставляет россиян активнее менять операторов, сохраняя при этом номера. В августе количество таких абонентов оказалось максимальным с начала года и составило 327,4 тысяч. Как пишут «Известия», таковы данные подведомственного Россвязи Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС).

Если в каждый из месяцев первого полугодия число переходов не достигало 300 тыс., то в июле впервые превысило эту отметку, а в августе оказалось больше на 10%, чем в январе, и на 13% - чем в феврале.

По мнению аналитиков, интерес к переносу номера усилился после окончания пандемии, фактически показав отложенный спрос на эту услугу. Во многом этому способствовали и сами операторы «большой четверки», объявившие о корректировке тарифов. Активность абонентов летом была связана с наступившими отпусками: у граждан появилось время и возможности сменить своего оператора на более удобного для поездок, отмечают аналитики.

Пользователи, стремясь сэкономить, также стали чаще использовать рычаги воздействия на сотовые компании: угрожая переходом к конкурентам с более комфортными ценами, они получали в итоге скидки на действующие тарифы и оставались со своим оператором.