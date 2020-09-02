Общество

В России могут отменить книги жалоб и предложений

Минпромторг РФ предлагает отменить требование об обязательном наличии у продавца товаров книги жалоб и предложений, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство РФ в июле приняло постановление о признании ряда нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей, утратившими силу с 1 января 2021 года. В связи с этим Минпромторг в рамках реализации «регуляторной гильотины» разработал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли.

«Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений, как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Кроме того, министерство предлагает установить, что введение ограничений и запретов на реализацию продовольственных товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами, указами президента РФ и постановлениями правительства.

Как отмечает Минпромторг в пояснительной записке, «каждое новое ограничение, вводимое в субъектах Российской Федерации на оборот того или иного товара, оборотоспособность которого не ограничена на федеральном уровне, как правило не имеет достаточного обоснования и создает негативный регуляторный прецедент, препятствующий развитию экономики» России.

Согласно проекту правил, в торговых объектах (кроме мест, не предназначенных для свободного доступа посетителей) не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации, в том числе путем фотографирования товара, если это не нарушает законодательство. Оформление ценников будет допускаться одним или несколькими способами одновременно, включая электронные ценники.