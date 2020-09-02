Общество

Россиян призвали не ходить в парки и ограничить потребление сладкого осенью

Чтобы избежать вируса гриппа, осенью стоит ограничить прогулки в парках и потребление сахара. Такой совет дала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа, передает РИА Новости.

Вирусы активизируются в сезон, часто связанный с аллергией. Когда начинается похолодание, сырость, дожди, начинает опадать листва, даже обычная прогулка в парке на свежем воздухе может стать причиной болезни, рассказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.

«Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков - это скрытые аллергики. Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», – считает Людмила Лапа.

Стоит также ограничить сладкое осенью, советует врач-терапевт.

«При сахарном диабете и при аллергии бывают похожие клинические проявления. Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее», – сказала врач-терапевт.