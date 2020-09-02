Общество

Дмитрий Быстров побывал на празднике в Воронцовской школе и осмотрел обновленные спортобъекты

Глава Островского района Дмитрий Быстров пожелал учащимся Воронцовской средней школы стать достойными гражданами своей страны. 1 сентября он побывал на праздничной линейке, посвященной Дню знаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района.

Руководитель муниципалитета отметил традиционно высокий уровень подготовки учеников этой сельской школы и пожелал первоклассникам быстрой адаптации и успешного освоения курса начальной школы.

Во время неформального общения с ребятами из выпускных классов Дмитрий Быстров поинтересовался их дальнейшими планами по поступлению в высшие учебные заведения, поддержал их стремления, пожелал не забывать свою малую родину, состояться в выбранной профессии и в дальнейшем стать достойными гражданами своей страны.

С праздничными пожеланиями к присутствующим на торжественной линейке также обратились директор Воронцовской школы Алексей Васильев и глава Воронцовской волости Владимир Орлов, который вручил первоклассникам сладкие подарки.

После того, как был дан символический первый звонок, глава района осмотрел отремонтированный школьный стадион, новую площадку для занятий воркаутом, а также обновленный спортивный зал внутри здания школы.

Добавим, что в этом учебном году в Воронцовской средней на обучении находятся 65 учеников, из них 8 первоклассников. В Шиковском отделении образовательного учреждения – 22 ученика, из них 4 первоклассника.