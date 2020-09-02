Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Владимиром Яниковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников.

Он расскажет о своей депутатской деятельности, о работе возглавляемого им комитета и в целом регионального парламента, а также прокомментирует новации, принятые в сфере образования, и ситуацию в сфере образования на уровне псковского региона.

Ведет эфир Любовь Кузнецова. Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и задавайте свои вопросы гостю студии.

Трансляция завершена