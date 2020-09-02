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Общество

Более тысячи псковичей оформили «кодовое слово» для консультаций в ПФР

02.09.2020 10:38|ПсковКомментариев: 0

Территориальные органы Пенсионного фонда России по Псковской области продолжают консультировать граждан по телефону «горячей линии» с использованием кодового слова. Это личный секретный код, который дает человеку возможность получать не общую, а расширенную консультацию по телефону, с использованием персональной информации, в том числе – о порядке расчета и размере своих выплат.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области, ранее для получения кодового слова было необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление. Теперь получить кодовое слово можно и без личного обращения в ПФР.

Можно задать свое кодовое слово через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого надо войти в свой профиль и в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и указать кодовое слово. Оно может состоять из букв и (или) цифр, которые вы сами определите.

Оформив таким образом кодовое слово в ПФР, можно получить по телефону любую консультацию с использованием своих персональных данных из информационных систем ПФР, включая информацию о назначенных и произведенных вам выплатах.

Номера телефонов «горячей линии» учреждений ПФР области указаны на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».

Услуга по консультированию граждан с использованием кодового слова становится востребована у жителей региона. Всего с начала года в области кодовое слово оформили более 1270 человек, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Теги: #пфр #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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