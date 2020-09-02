Общество

Псковичам советуют репетировать с первоклассниками поход в школу

Как научить первоклассника самостоятельно безопасно ходить в школу и обратно, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В Ведомстве отметили, что самый лучший способ обезопасить путь школьника – провожать ребенка и встречать его после уроков, однако возможности найти на это время у современных родителей нет. Поэтому предлагается заранее научить первоклассника самостоятельно ходить по маршруту:

найдите для ребенка самый короткий по времени и спокойный по движению транспорта и людей путь в школу и обратно домой;

пройдите с ребенком это расстояние, поясняя ему о необходимости соблюдать правила дорожного движения, об очевидных опасностях;

укажите в пути на дорожные знаки для пешеходов, проверьте, что о них знает ребенок;

попросите малыша вернуться домой как бы самостоятельно (сопровождайте его на некотором отдалении 3-5 метров);

прорепетируйте такие прогулки по выбранному маршруту в предполагаемые часы учебы (утро, день).

выбирая одежду, обратите внимание на удобство и комфорт вещей для ребенка. Рекомендуется обратить внимание на светоотражающие вставки на верхней одежде. Так должно быть и с выбором портфеля. Он должен быть не только красивым, но и полезным. Светоотражающие вставки могут спасти жизнь ребенка, сигнализируя водителям о маленьком пешеходе.

«Дети обязаны помнить, что вести беседы с посторонними или незнакомыми людьми на улице нельзя. Поэтому родителям советуют научить своего ребенка корректно отвечать на вопросы взрослых на улице: «Извините, я спешу! Я обещал маме не задерживаться! Она будет волноваться!» - добавили в управлении МЧС.

На случай непредвиденных обстоятельств родителям советуют сделать на рюкзаке бейдж с указанием имени ребенка, телефона родителей и адреса.