Общество

Руководителем новосокольнической больницы станет молодой врач

Сегодня, 2 сентября, назначат нового и. о. главврача Новосокольнической межрайонной больницы. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, эту должность займет Дмитрий Жгун - молодой и подающий большие надежды специалист с двумя образованиями.

Дмитрий Жгун родился 23 февраля 1981 года в Новосокольниках, в 2005 году окончил Военно-медицинскую академию им. Кирова по специальности «Лечебное дело» в Санкт-Петербурге, затем проходил обучение в интернатуре по специальности «терапия».

С 2012 года работает в новосокольнической больнице. В настоящее время заведующий терапевтическим отделением новосокольнической больницы.