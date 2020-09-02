Общество

Прокурор Псковской области проведет приемы граждан в двух районах

Прокурор Псковской области Иван Грибов проведет на этой неделе приемы граждан в двух районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, 3 сентября в 10.00 он планирует встретиться с жителями Порховского района. Прием будет проходить в помещении прокуратуры по адресу: город Порхов, улица Плеханова, 3.

На следующий день, 4 сентября, в то же время прием пройдет в помещении Островской межрайонной прокуратуры (улица Соляная, 2А).

Для встречи с прокурором региона необходимо в указанное время подойти в прокуратуру с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.