Общество

ОНФ запустил в Псковской области проект «Хотим делать добрые дела»

В Псковской области Общероссийский народный фронт совместно с региональной командой «Молодежка ОНФ» запустил проект «Хотим делать добрые дела» в рамках акции всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, в День знаний представители ОНФ, активисты «Молодежки ОНФ» и представители органов власти посетили Палкинскую среднюю школу, где встретились с учащимися 4-го класса.

Общественники поздравили ребят с новым учебным годом и поинтересовались, много ли добрых дел им удалось сделать за время летних каникул.

«Добрые дела идут из нашей души, из наших сердец. И в трудные времена неравнодушные люди всегда объединялись, чтобы помочь тем, кому сейчас трудно», - обратился к школьникам руководитель исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.

Школьники получили открытки «добрых дел», где написали о том, что им удалось уже сделать, и о планах на будущее. В основном четвероклассники в графе сделанных добрых дел писали о помощи родителям в домашних делах и в сборе урожая. Некоторым ребятам за лето удалось спасти котят и организовать праздник бабушке.

Затем участники команды «Молодежка ОНФ» организовали «Класс доброты», предложив ребятам изобразить добро на холсте. Так, одна из команд, указав на главную проблему экологии, нарисовала загрязненную планету, которую очищают добрые люди.

«Для нас было важно донести до ребят, что совершать добрые дела совсем несложно. Главное, быть внимательными к окружающим и делать добрые дела всем вместе», - рассказала региональный координатор команды «Молодежка ОНФ» Анна Смирнова.