Общество

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Министерство промышленности и торговли выступило с предложением запретить покупателям фотографировать в магазинах книги и другие печатные издания до их приобретения. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на федеральном портале, цель инициативы — защитить права продавцов и издательств.

В документе также перечислены предложения по особенностям продажи отдельных видов товаров, при этом по некоторым из них количество требований сокращено по сравнению с действующими правилами. Так, в проекте нет требования размещать в торговом зале отдельно трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и детей. Вместе с тем продавец по-прежнему обязан предоставить клиенту условия для примерки одежды, пишет РИА Новости.

Кроме того, не упоминается действующее правило обеспечивать покупателям свободный доступ к образцам мебели, выставленным в торговом зале.

С января 2021 года утратит силу ряд нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей. Минпромторг в рамках реализации «регуляторной гильотины» разработал проект о правилах розничной продажи с учетом разных форматов торговли.