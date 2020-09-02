Общество

Военнослужащие обнаружили под Псковом место сожжения останков советских граждан

В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа обнаружили место сожжения останков пленных советских граждан, подтвердив работу фашистского концлагеря «Моглино» в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЗВО.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«В ходе проверки архивных данных о месте расположения фашистского концлагеря «Моглино», действовавшего в годы Великой Отечественной войны, была обнаружена площадка, где ориентировочно с применением химических веществ сжигались тела советских граждан», - сообщил начальник военно-мемориальной службы Западного военного округа Сергей Хижняк.

В настоящее время грунт, содержащий пепел и костные останки, передан на экспертизу, специалисты устанавливают площадь места сжигания и приблизительное количество сожженных останков.

Ранее в районе поисковых работ были обнаружены останки 60 красноармейцев. Военнослужащие с середины июня проводят поисковые работы по обнаружению и эксгумации останков военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере в ходе оккупации немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны.

Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, проведет опознание. Также в ходе поисковых работ военнослужащие батальона обнаружили предметы быта и элементы военной формы одежды. В дальнейшем обнаруженные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.

Благодаря наличию персонального медальона, удалось опознать уроженца Ульяновска, красноармейца Храмова Виктора Ивановича, 1919 года рождения.