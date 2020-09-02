Общество

Адвокаты бесплатно помогут псковичам 4 сентября

4 сентября псковские адвокаты бесплатно окажут юридическую помощь всем желающим по любой отрасли права. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Адвокатской палате Псковской области, каждый, кто не имеет возможности обратиться к юристу на платной основе, сможет получить бесплатную консультацию адвоката, не выходя из дома.

Решение о дистанционном режиме приема обращений граждан приняло руководство Адвокатской палаты в связи с угрозой распространения коронавируса.

В период с 11.00 до 15.00 4 сентября можно позвонить по указанным телефонам и задать свой вопрос, исходя из специализации адвоката.