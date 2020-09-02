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Общество

Адвокаты бесплатно помогут псковичам 4 сентября

02.09.2020 13:00|ПсковКомментариев: 0

4 сентября псковские адвокаты бесплатно окажут юридическую помощь всем желающим по любой отрасли права. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Адвокатской палате Псковской области, каждый, кто не имеет возможности обратиться к юристу на платной основе, сможет получить бесплатную консультацию адвоката, не выходя из дома.

Решение о дистанционном режиме приема обращений граждан приняло руководство Адвокатской палаты в связи с угрозой распространения коронавируса.

В период с 11.00 до 15.00 4 сентября можно позвонить по указанным телефонам и задать свой вопрос, исходя из специализации адвоката.

Наименование адвокатского образования

Ф.И.О. адвоката

Тема вопросов

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

Псковская областная коллегия адвокатов

Варава Валентина Юрьевна

 

Городецкий Виктор Сергеевич

 

 

Здановская Анна Сергеевна

 

Михайлова Анна Владимировна

Семейное право, вопросы по сделкам, наследственное право

 

 

Земельное право, имущественные вопросы, семейное право

 

Уголовное право, семейное право, вопросы в сфере кредитования

 

Уголовное право, семейное право

8 (911) 364 36 41

 

 

 

8 (953) 249 03 58

 

 

8 (911) 394 21 84

 

 

8 (921) 218 67 84

Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия»

Семёнов Дмитрий Владимирович

Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право

8 (911) 883 13 22

Псковская городская коллегия адвокатов

Серёгин Сергей Николаевич

Уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж

8 (911) 350 23 45

 

Псковская коллегия адвокатов «Независимая»

Балашова Ольга Сергеевна

Семейное право

8 (911) 351 10 94
Теги: #юридическая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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