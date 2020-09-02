Адвокаты бесплатно помогут псковичам 4 сентября

4 сентября псковские адвокаты бесплатно окажут юридическую помощь всем желающим по любой отрасли права. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Адвокатской палате Псковской области, каждый, кто не имеет возможности обратиться к юристу на платной основе, сможет получить бесплатную консультацию адвоката, не выходя из дома.
Решение о дистанционном режиме приема обращений граждан приняло руководство Адвокатской палаты в связи с угрозой распространения коронавируса.
В период с 11.00 до 15.00 4 сентября можно позвонить по указанным телефонам и задать свой вопрос, исходя из специализации адвоката.
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Наименование адвокатского образования
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Ф.И.О. адвоката
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Тема вопросов
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Телефон
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Псковская областная коллегия адвокатов
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Варава Валентина Юрьевна
Городецкий Виктор Сергеевич
Здановская Анна Сергеевна
Михайлова Анна Владимировна
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Семейное право, вопросы по сделкам, наследственное право
Земельное право, имущественные вопросы, семейное право
Уголовное право, семейное право, вопросы в сфере кредитования
Уголовное право, семейное право
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8 (911) 364 36 41
8 (953) 249 03 58
8 (911) 394 21 84
8 (921) 218 67 84
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Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия»
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Семёнов Дмитрий Владимирович
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Уголовное право, гражданское право, семейное право, земельное право
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8 (911) 883 13 22
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Псковская городская коллегия адвокатов
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Серёгин Сергей Николаевич
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Уголовное право, гражданское право, семейное право, арбитраж
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8 (911) 350 23 45
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Псковская коллегия адвокатов «Независимая»
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Балашова Ольга Сергеевна
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Семейное право
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8 (911) 351 10 94