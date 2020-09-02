Общество

«Россети» обеспечили электроэнергией два новых медцентра в Псковской области

«Россети» обеспечили электроэнергией два новых медцентра в Псковской области, строительство которых ведет Минобороны РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Областная клиническая инфекционная больница находится в Пскове с отделением в Великих Луках. Медучреждения рассчитаны на 300 мест. Они оснащаются всем необходимым оборудованием для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Больницам потребовалось в сумме 2,3 МВт электрической мощности. В Пскове энергетики «Россети Северо-Запад» построили более 900 м кабельных линий 10 кВ и установили две трансформаторные подстанции, в Великих Луках – 3,3 км кабельных линий 6 кВ.

Работы велись в условиях плотной городской застройки – 1 км кабеля проложили под землей методом горизонтально-направленного бурения.

Всего компании группы «Россети» снабжают 292 медицинских учреждения, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19.