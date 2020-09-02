Общество

Владимир Яников назвал главное желание педагогов и учеников

«У всех сегодня одно желание - чтобы был нормальный учебный год и чтобы никакой "удаленки" больше не было», - сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников.

По его мнению, на сегодняшний день альтернативного «дистанционке» варианта полностью обезопасить детей и взрослых в условиях коронавируса не существует. «Я не вижу альтернативы. То, что у нас многое не получилось, - это факт. Школы не были готовы к "дистанционке", и родители тоже. Не везде был интернет, не у каждого ребенка был компьютер. Сейчас, думаю, и родители, и школы, и государство сделают выводы. Желание каждого — чтоб никакой "удаленки" больше не было», - отметил депутат.

Добавим, 1 сентября, в День знаний, Владимир Яников присутствовал на торжественной линейке в своей родной Остенской школе Псковского района, которую окончил в 1974 году. «Все с нетерпением ждали начала учебного года. Больше всего, наверное, родители. Они с удовольствием повели детей в школу», - рассказал он.

Остенская школа была капитально отремонтирована к новому учебному году. «10 млн рублей, выделенные в этом году, превратили школу в более современную и комфортную для детей. В целом на ремонт школ Псковского района в этом году было потрачено 30 млн рублей. Капитально отремонтированы Моглинская и Стремуткинская школы, а в остальных, по возможности, проведены косметические ремонты», - добавил депутат.