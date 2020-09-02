Общество

В Псковской области более 170 сирот получат жилье благодаря федеральной субсидии

Предоставленные правительством РФ 206 млн рублей и 2 млн рублей из бюджета Псковской области в рамках софинансирования позволят обеспечить квартирами 174 сироты. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

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«В псковском регионе в улучшении жилищных условий нуждается 2286 детей-сирот. В бюджете области в 2020 году на эти цели предусмотрено 173,2 млн рублей. Уже приобретена 131 квартира, планируется купить 62 квартиры», - уточнил глава региона.

Он поблагодарил за такую финансовую поддержку. «Крайне важное решение для нашего региона!!!» - подчеркнул губернатор.