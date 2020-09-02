Общество

Владимир Яников призвал районных депутатов и чиновников к более тесному взаимодействию

Депутатам и исполнительной власти на местах надо более тесно взаимодействовать. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, опираясь на пример Псковского и Гдовского районов, которые входят в состав его депутатского округа.

«Я бы не сказал, что работа депутатов в этих районах как-то изменилась в последнее время. Насчет аморфности я бы не сказал, иначе зачем они пришли работать депутатами. Но я бы хотел видеть несколько другую работу депутатов — более сопряженную с работой исполнительной власти», - пояснил гость студии.

«Если бы я был главой района, я бы все проекты, связанные с ремонтами в будущем году, проводил бы через депутатов, которые знают мнение населения. Совместная работа должна быть, а если ее нет, хороших результатов ждать не приходится», - считает Владимир Яников.

Также он отметил важность выстраивания эффективных взаимоотношений на уровне депутатов регионального парламента и муниципальных образований. В качестве положительного примера он привел совместную работу с депутатом Псковской гордумы Григорием Стороненковым. «В рамках последнего выезда обсуждался вопрос открытия офиса детского врача в Овсищах, и родилась идея подготовить наказ для депутатов от избирателей. Он внесен в областное Собрание, и сейчас администрация области изучает вопрос, чтобы найти помещение под офис», - рассказал гость студии.

«Если человек переживает за округ и хочет добиться положительного результата для населения, то, конечно, ему надо помогать. А если я вижу, что человек движется лишь в части проектов, то зачем мне двигаться вместе с ним?» - пояснил Владимир Яников.