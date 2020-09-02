Общество

Ряды псковских полицейских пополнили выпускники ведомственных вузов

В Пскове состоялось торжественное вручение служебных удостоверений молодым сотрудникам, окончившим образовательные организации системы МВД. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, в мероприятии приняли участие около 20 выпускников, дальнейшая служба которых будет проходить в псковском регионе.

С напутственным словом к новоиспеченным стражам порядка обратился начальник регионального управления МВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников: «Для вас это уже не первые удостоверения, но те, что вы получаете сегодня, - самые важные. Вы вступаете на свой профессиональный путь. Именно первые годы службы в органах внутренних дел определяют будущее сотрудников. Желаю вам быть настойчивыми в своих начинаниях и с каждым годом совершенствовать свои первоначальные навыки».

Кроме того, руководитель ведомства обратил особое внимание на соблюдение сотрудниками правил поведения как на службе, так и в свободное от работы время. А кадровому аппарату, в свою очередь, были даны указания посвятить молодых сотрудников в тонкости работы и закрепить за ними наиболее опытных наставников.